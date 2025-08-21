Спортсмен отметил, что не испытывал нехватки турниров из-за отстранения от международных стартов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Артем Окулов не расстроится, если не сумеет завоевать наград на мировом первенстве, которое пройдет с 2 по 11 октября в Норвегии. Об этом он рассказал ТАСС.

На чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге, Окулов занял первое место в весовой категории до 89 кг. Он включен в предварительную заявку для участия в чемпионате мира - 2025.

"К чемпионату страны я готовился всего две недели, - рассказал Окулов. - На первый тренировочный сбор я не был вызван, так как у меня были надрывы мыщц бедра. И мы с главным тренером решили, что полечимся дома, и потом приедем на второй сбор. Он начался за две недели до выезда на чемпионат страны, и на нем я отработал".

"Я не пошел в Питере на третью попытку в толчке, потому что мне лишняя травма ни к чему. Думаю ли я про чемпионат мира? Готовиться к этому турниру однозначно буду, хотя не знаю, как там все может повернуться", - отметил штангист.

Окулов сказал, что спокойно пережил почти четырехлетний период пропуска зарубежных стартов. "Я продолжал заниматься своим любимым делом, а стартов мне и в России хватало. Конечно, ждал момента возвращения, сейчас он вроде настал, надо воспользоваться им и брать все. Но если вернусь с чемпионата мира без медалей, то не буду расстроен. Буду рад, что туда поехал в принципе", - отметил собеседник ТАСС.

"Думаю и об Олимпиаде-2028, ведь в моей карьере еще не было Олимпийских игр, в голове есть, держим эту мысль при себе", - признался 31-летний Окулов, побеждавший на чемпионатах мира 2015 и 2018 годов.