Нападающему нужно было привыкнуть к более системному хоккею

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывшему нападающему "Спартака" Максиму Цыплакову в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пришлось привыкать к более системной игре, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов.

26-летний Цыплаков перешел в "Айлендерс" год назад. В 77 матчах прошлого сезона он набрал 35 очков (10 шайб + 25 передач).

"Ему пришлось привыкать, что в НХЛ очень системный хоккей. В КХЛ вместо того, чтобы забрасывать шайбу в зону и бежать бить защитников, он делал развороты в средней зоне, вальяжно катался, искал передачу. В НХЛ тебя сразу же накрыли, и все - шайбу у тебя забрали, - сказал Романов. - Никакой вальяжности, никаких вещей, которых ты делаешь как свободный художник. Ему к этому пришлось привыкать, чтобы играть системно, строго, не терять шайбу в средней зоне".