В настоящее время спасатели пытаются помочь Наталье Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 15 российских альпинистов ежегодно гибнут или пропадают без вести во время восхождений. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

"В мире тяжело сказать, сколько погибает человек. Но если брать российских, то может быть 12-15 человек ежегодно. Бывают случаи, когда лавиной накрывает десятки человек. Такое тоже иногда случается", - сказал Пятницын.

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в течение ближайших четырех-пяти дней.