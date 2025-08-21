Алжирская спортсменка, ранее проваливавшая гендерные тесты, стала победительницей Олимпиады в боксерском турнире

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало лишить представительницу Алжира Иман Хелиф золотой медали боксерского турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Ранее стало известно, что Хелиф приостановила карьеру.

"МОК не лишил Хелиф медали, хотя следовало. Кто знает, может и в будущем будут такие же. Не уверен, что спортсмены в будущем не будут поступать таким же образом", - сказал Валуев.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия Международного олимпийского комитета, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.