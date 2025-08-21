В тренировке наряду с основным составом приняли участие воспитанники детских футбольных школ клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Основной состав футбольного клуба "Зенит" провел открытую тренировку на Дворцовой площади, на специально созданном футбольном поле рядом с Зимним дворцом, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие стало частью масштабного футбольно-музыкального фестиваля, посвященного отмечаемому в этом году 100-летию петербургской команды.

Футболисты и тренерский штаб прибыли на главную площадь Санкт-Петербурга на автобусе клуба под песню "В Зените" группы "Ленинград" и громкое скандирование тысяч болельщиков, которые собрались на трибунах вокруг футбольного газона. В тренировке наряду с основным составом приняли участие воспитанники детских футбольных школ "Зенит-Чемпионика" из разных городов России, в том числе из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Курска и других.

"Прекрасное мероприятие, настоящий фестиваль футбола, фестиваль "Зенита". Место - знаковое для Санкт-Петербурга. Болельщиков много, много детей, которые поиграли с нашими ребятами и получили определенную дозу хорошего настроения. Прекрасная погода. Только положительные эмоции", - поделился впечатлениями с ТАСС главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В ходе общения с журналистами Семак рассказал, что футбольное поле после завершения фестиваля будет передано в одно из детских учреждений. Как уточнили в пресс-службе клуба, газон передадут благотворительному фонду "Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого", который поддерживает детей-сирот, лишенных родительской опеки и находящихся в сиротских учреждениях Петербурга и Ленинградской области.

"Я впечатлен тем, как здесь все оборудовано и устроено. Создали такое огромное и классное пространство. Мне очень приятно здесь находиться," - сказал журналистам нападающий "Зенита" аргентинец Лусиано Гонду. Он добавил, что такая тренировка в преддверии матча чемпионата России с махачкалинским "Динамо" (23 августа) "и помогает, и настраивает на положительный лад". "Мы видим, сколько людей пришли поболеть за нас, поддержать. Мы чувствуем их поддержку. Поэтому, конечно, каждому хочется проявить себя, и мы готовимся лучшим образом", - отметил футболист.

Зрители городского праздника получили возможность не только увидеть подготовку команды к предстоящей игре, но и получить автографы игроков и тренеров.

О фестивале

Фестиваль на Дворцовой проходит на протяжении всего дня. Для гостей события проводятся конкурсы и розыгрыши призов, выступают диджеи, в начале дня состоялся открытой диалог с игроками женской команды сине-бело-голубых. Для посетителей работают футбольные аттракционы, фотозоны, имидж-студии и другие развлечения для всей семьи.

Вечером на главной музыкальной площадке гостей ждет концерт петербургской рэпкор-группы "Кирпичи" - коллектив так же, как и "Зенит", в 2025 году празднует свой юбилей. Музыканты исполнят свои главные хиты и песни, посвященные сине-бело-голубым. А позднее на сцену выйдет один из самых ярких электронных музыкантов России Нейромонах Феофан.

2025 год объявлен в Петербурге Годом "Зенита". Футбольному клубу 25 мая исполнилось 100 лет.

О футбольном клубе

Официальной датой создания футбольного клуба "Зенит" считается 25 мая 1925 года (была установлена в 2000 году по решению специальной комиссии). Весной 1925 года футбольные команды были организованы на основе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) им. И. В. Сталина. В 1931 году команда ЛМЗ впервые сыграла в чемпионате Ленинграда по футболу, а в 1936 году заводские футболисты приняли участие в первом чемпионате СССР по футболу (дивизион Б). В мае того же года команда перешла в ведение спортивного общества "Сталинец" и получила одноименное название, а также начала выступать в бело-голубой форме.

В 1940 году ЛМЗ был передан в ведение Народного комиссариата вооружения, имевшего собственное спортивное общество "Зенит". Именно с этого года в чемпионате СССР "Сталинец" начал выступать под новым названием - "Зенит". С тех пор команда становилась чемпионом СССР (1984), десять раз чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), обладателем Кубка СССР (1944) и пять раз обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016, 2020, 2024). Кроме этого, команда является обладателем Кубка сезона СССР - трофея, разыгрывавшегося между чемпионом страны и победителем Кубка (1985), девятикратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), обладателем Кубка премьер-лиги (2003), Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).