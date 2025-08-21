По словам спортсменки, она предана своей спортивной карьере

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Представительница Алжира Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года по боксу, опровергла информацию о приостановке карьеры. Комментарий Хелиф приводит агентство AFP.

Ранее бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах заявил, что Хелиф приостановила карьеру.

"Я хочу разъяснить, что сообщения о приостановке мною карьеры ложны. Этот человек никоим образом не представляет меня. Я не объявляла о своем уходе из бокса, я предана своей спортивной карьере", - сказала Хелиф.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия Международного олимпийского комитета, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.