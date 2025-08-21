Медиакоманда "Броук Бойз" вышла в третий раунд "пути регионов" Кубка России по футболу

В составе "Броук Бойз" забитым мячом отметился форвард Федор Смолов

ОРЕЛ, 21 августа. /ТАСС/. Московская команда Медиалиги "Броук Бойз" со счетом 2:1 обыграла курский "Авангард" в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Орле.

В составе победителей голы забили Федор Смолов (46-я минута), Руслан Левкин (73). У "Авангарда" отличился Владислав Игнатенко (7).

Для Смолова этот матч стал первым в составе "Броук Бойз". 12 августа столичный клуб объявил о трансфере 35-летнего форварда. В сезоне-2024/25 Смолов выступал за "Краснодар", с которым впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду.

"Авангард" является финалистом Кубка России сезона-2017/18. В матче за трофей футболисты курской команды уступили "Тосно" из Ленинградской области (1:2).

В третьем раунде футболисты "Броук Бойз" сыграют с раменским клубом "Леон-Сатурн". "Броук Бойз" - вторая команда Медиалиги, вышедшая в третий раунд "пути регионов", ранее в эту стадию турнира вышел московский "Амкал". Столичный клуб 2Drots уступил во втором раунде.

Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов", в прошлом сезоне "Амкал" на этой стадии уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2). Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).