Мирра Андреева встретится с американкой Алисией Паркс

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с французом Бенжаменом Бонзи в первом круге Открытого чемпионата США. Жеребьевка турнира прошла в четверг.

Медведев встречался с Бонзи в первом круге Уимблдона 2025 года, француз выиграл встречу со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Карен Хачанов сыграет с американцем Нишешем Басаваредди, Роман Сафиуллин встретится с французом Гаэлем Монфисом, Андрей Рублев проведет матч против победителя квалификации.

У женщин первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс. Диана Шнайдер сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова - с Анастасией Севастовой из Латвии, Людмила Самсонова с китаянкой Юань Юэ, Анастасия Павлюченкова - с украинкой Даяной Ястремской, Вероника Кудерметова - с победительницей квалификации, Анастасия Потапова с китаянкой Чжу Линь, Анна Калинская - с американкой Клерви Нгуну, Полина Кудерметова - с испанкой Нурией Паррисас-Диас, Камилла Рахимова - с француженкой Каролин Гарсией, Анна Блинкова - с украинкой Юлией Путинцевой, Анастасия Захарова - с Элиной Аванесян из Армении.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующими победителями в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и представительница Белоруссии Арина Соболенко, являющиеся первыми ракетками мира.