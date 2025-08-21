Контракт Александр Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2025/26

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин самостоятельно примет решение о продолжении карьеры и сделает это в удобное для себя время. Об этом заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

"Он заслужил право принимать эти решения. Так что просто позвольте ему высказать мне все, что он думает, в любое удобное для него время, а дальше мы уже будем исходить из этого", - сказал Патрик.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" Овечкин рассказал, что может вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого является.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.