Россияне стали победителями юношеской Олимпиады

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские шахматисты, победившие на юношеской Олимпиаде (среди спортсменов до 16 лет), могут успешно играть и на взрослом турнира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Россияне обеспечили себе победу за тур до окончания турнира. В составе команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохтн, Артем Усков и Анна Шухман.

"Я думаю, что для такого турнира у нас была самая сильная команда, - сказал Шипов. - Эти ребята - будущее наших шахмат, и для них сыграть в команде - очень хороший опыт. Да и сейчас, если отправить такую команду на взрослую Олимпиаду, они не то, что там были бы не последние, а могли бы сыграть вполне успешно и побороться за высокие места".