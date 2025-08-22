В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю победительницу турнира Линду Носкову из Чехии

МЕХИКО, 22 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова победила представительницу Чехии Линду Носкову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 в пользу Александровой (2-й номер посева). Носкова была посеяна под 6-м номером. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Марией Боузковой из Чехии и хорваткой Антонией Ружич.

Ранее в полуфинал турнира смогла пробиться Диана Шнайдер (3). На этой стадии россиянка встретится с американкой Алисией Спаркс.

Александровой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Носковой 20 лет, она находится на 23-й позиции мирового рейтинга. В ее активе один титул WTA - на соревновании в Монтеррее в прошлом сезоне. На турнирах Большого шлема чешская теннисистка лишь раз смогла дойти до четвертьфинала - на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 23 августа. Среди представительниц России на турнире побеждали Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).