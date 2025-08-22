Жирков назвал очень сложным обучение на тренерскую лицензию

Экс-футболист проходил обучение с мая 2023 года по ноябрь 2024 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Обучение на тренерскую лицензию было сложным для бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова. Об этом он рассказал ТАСС.

Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Жирковым в группе также были Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев и другие.

"Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать, - сказал Жирков. - Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное - помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет".

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года.