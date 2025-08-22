Спортсмены готовятся к весенним этапам Кубка мира

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Получившие нейтральный статус российские представители спортивной аэробики готовятся к участию в весенних этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по спортивной аэробике Федерации гимнастики России Мария Оскнер.

12 августа Международная федерация гимнастики (FIG) дополнила список нейтральных спортсменов 17 гимнастами из России, среди которых шестеро являются представителями спортивной аэробики. Это Анастасия Дмитриева, Елизавета Руднева, Ксения Шмыгина, Софья Ясницкая, Асканаз Галстян и Антон Колобов.

"Спортсмены, получившие нейтральный статус, готовятся к этапам Кубка мира, которые состоятся весной 2026 года", - ответила Оскнер на вопрос, будет ли кто-то из получивших нейтральный статус российских аэробистов выступать на турнирах FIG в 2025 году.

Первый этап Кубка мира по спортивной аэробике сезона-2026 пройдет с 27 по 29 марта в Кантанхеде (Португалия). Местом проведения второго этапа станет Токио (18-19 апреля). Главным стартом года станет чемпионат мира, который с 11 по 13 сентября примет испанская Памплона. Юниорское мировое первенство пройдет там же с 4 по 6 сентября.