МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Миллениалы -- россияне в возрасте от 29 до 44 лет -- остаются самым спортивным поколением в стране. Среди них 20% регулярно занимаются спортом, сообщается в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Выяснилось, что самыми спортивными поколениями остаются миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 годы) - 20% регулярно занимаются спортом, и поколение Х (рожденные с 1965 по 1980 годы) - 18%. Несмотря на то, что зумеры считаются самыми прогрессивными, ходят на спорт только 16% из них. Можно предположить, что в приоритетах поколения Z другие формы активности и саморазвитие", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, больше половины россиян (57%) занимаются спортом регулярно, четверть опрошенных (25%) - несколько раз в неделю, 11% - каждый день, а 10% респондентов посещают зал раз в неделю. Половина уделяют спортивным занятиям час времени, каждый пятый (22%) - от одного до двух часов. Примерно столько же (17%) - от двух до трех часов.

Повсеместный интерес россиян к спорту привел к увеличению спроса на продукты с высоким содержанием белка, сказано в исследовании. Так, абсолютное большинство опрошенных (82%) употребляют белковые продукты до и после занятий спортом. Белок также перестал ассоциироваться исключительно со спортивным питанием - больше половины россиян стремятся включать в свой рацион протеиновые блюда, чтобы чувствовать себя лучше, отмечают эксперты. По данным опроса, 25% опрошенных ежедневно считают количество потребляемого белка, а 44% респондентов - приблизительно. Среди белковых фаворитов россиян - мясные салаты (39%), запеканка (35%) и шашлыки (33%).

По данным экспертов, больше всего россияне ценят натуральные источники белка (51%), фрукты и овощи (49%) и протеиновые десерты (30%). Опрос проводился среди 1500 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.