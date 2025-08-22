"Динамо" расторгло контракт с футболистом Лаксальтом

Игрок выступал за команду с 2021 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уругвайский футболист Диего Лаксальт покинул московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с защитником расторгнут по взаимному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Лаксальту 32 года, он выступал за "Динамо" с 2021 года. В составе команды защитник провел 78 матчей в различных турнирах, отметившись 5 голевыми передачами. В нынешнем сезоне игрок не провел за клуб ни одной игры. Вместе с бело-голубыми Лаксальт дважды стал бронзовым призером чемпионата России (2022, 2024) и дошел до финала кубка страны (2022).

По ходу карьеры Лаксальт выступал за итальянские "Интер", "Болонью", Эмполи", Дженоа", "Милан" и "Торино", шотландский "Селтик" и уругвайский "Дефенсор Спортинг". В составе "Селтика" он стал победителем кубка Шотландии (2020). За сборную Уругвая на счету защитника 24 матча и 1 результативный пас.