Специалист отметил, что не мог принять предложение клуба из-за болезни жены

ТАСС, 22 августа. Руководство омского хоккейного клуба "Авангард" предлагало канадцу Бобу Хартли вновь занять пост главного тренера. Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу".

В июле Хартли возглавил "Локомотив". Последним местом работы канадца был омский "Авангард", который он тренировал с 2018 по 2021 год.

"Вы правы, вопрос [возглавить "Локомотив"] действительно серьезный, - сказал Хартли. - За эти три года мне звонили многие клубы Континентальной хоккейной лиги, команды из Швейцарии и Чехии, даже одна из Национальной хоккейной лиги. Но, например, в первый год после "Авангарда" я вообще не собирался тренировать - мы с партнерами строили жилые дома, и еще до окончания контракта в Омске было понятно, что следующий сезон я проведу в бизнесе. На второй год, когда звонил Александр Дюков (глава копании "Газпром нефть", являющаяся генеральным партнером команды - прим. ТАСС) от "Авангарда", я просто не мог согласиться - у моей жены была серьезная болезнь, и я не мог ее оставить. Другие предложения не казались мне вызовом".

Хартли 64 года. С 2018 по 2021 год он возглавлял омский "Авангард", который привел к победе в Кубке Гагарина (2021). В Национальной хоккейной лиге Хартли был главным тренером "Калгари", "Атланты" и "Колорадо", с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли.