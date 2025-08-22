Футбольный клуб "Торпедо" объявил об уходе Ари с поста спортивного директора

Бразилец занимал эту должность с декабря 2024 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ари покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Хочу поблагодарить "Торпедо" за возможность работы в клубе с великой историей, - сказал Ари. - Благодарен за блестящий опыт, особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего времени сотрудничества. Также не могу не отметить работу всего штаба, спасибо за профессионализм, преданность делу и слаженность в работе. Каждый из вас внес неоценимый вклад в общее дело. Уверен, что вас ждет яркое будущее".

Ранее в пятницу "Торпедо" объявило о назначении Игоря Резвухина на пост генерального директора, а Дениса Маслова - на должность советника президента Дмитрия Шаповала.

Ари 39 лет. В России он выступал за "Краснодар", московские "Спартак" и "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России (сезон-2017/18) и победителем кубка страны (2016/17). В общей сложности за российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых отметился 90 забитыми мячами и отдал 57 голевых передач. Летом 2018 года футболист получил российское гражданство. В составе сборной России Ари принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне "Торпедо" финишировало вторым в Первой лиге и получило право выступать в высшем дивизионе страны - Мир - Российской премьер-лиге, но его исключили из состава участников турнира из-за попытки организации договорных матчей. В сезоне-2025/26 второго по силе дивизиона страны московский клуб одержал одну победу по итогам пяти туров.