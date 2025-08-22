Покинувший "Спартак" хоккеист Чайковски продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ

О расторжении контракта с красно-белыми стало известно 4 августа

ТАСС, 22 августа. Словацкий защитник Михаил Чайковски, который в нынешнее межсезонье стал свободным агентом, продолжит карьеру в одном из клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Алеша Пилкою.

О расторжении контракта стало известно 4 августа. До этого "Спартак" выставил игрока на список отказов, но в течение 48 часов ни один клуб КХЛ не забрал защитника.

Чайковски 33 года, он выступал за "Спартак" с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 40 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (2 гола + 12 передач). Ранее словацкий хоккеист также играл в КХЛ за новосибирскую "Сибирь", московское "Динамо" и екатеринбургский "Автомобилист". В составе сборной Словакии Чайковски стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.