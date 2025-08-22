Футболист Антон Миранчук подписал контракт с московским "Динамо"

Игрок успешно прошел медосмотр

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Антон Миранчук подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

"Антон прошел медосмотр, подписал контракт, уже едет в расположение "Динамо". Можно говорить, что он стал игроком "Динамо", - сказал Кузьмичев.

Миранчуку 29 лет, с сентября 2024 года он выступал за швейцарский "Сьон". Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии".