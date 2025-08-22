В пятницу стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении бывшего игрока сборной России от любой деятельности на основании базы LIMS

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуацию с наказанием за нарушение антидопинговых правил бывшего хоккеиста сборной России Игоря Григоренко можно сравнить со "скелетами в шкафу", которых пытаются до сих пор найти у российского спорта перед его полноценным возвращением на международную арену. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу "Советский спорт" сообщил, что Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отчитывается с 12 августа 2025 года. Григоренко является генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги "Сочи". По информации источника, решение по нему было принято на основании базы LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

"Такие скелеты в шкафу у нас еще будут появляться. Чем ближе мы будем приближаться к тому, чтобы вернуться на международную арену с флагом и гимном, тем яснее будет понятно, что определенным кругам это невыгодно. И они все равно будут разыгрывать эту допинговую карту. Причем нам действительно крайне сложно тут что-то доказывать", - сказала Журова.

Она допустила, что Григоренко обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для опровержения. "На это у него есть основания: все это всплыло через 10 лет по каким-то базам, показаниям. Препарат не объявлен, было ли это или не было. Пока апелляцию в CAS он не подаст, чего-то предполагать не стоит. Пока кроме той информации ничего больше нет", - отметила она.

По мнению Журовой, у Григоренко вряд ли нашли серьезный препарат с точки зрения допинга. "Если бы он был, никакой Родченков это не скрыл. Значит, у него нашли препарат на грани терапевтического разрешения, неправильно подготовленные, оформленные документы", - допустила она.