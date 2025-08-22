По словам спортсмена, у него закончились силы

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Российский каноист Захар Петров упал после победы на чемпионате мира на дистанции 500 метров, потому что потерял силы. Комментарий Петрова ТАСС предоставили в пресс-службе Федерации каноэ России.

"Все шло отлично, но на последних 100 метрах было уже тяжеловато, равновесия практически не было, - признался Петров. - Дул правый ветер, и руки у меня забились от усталости. После финиша я вывалился, потому что уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной. Всем спасибо, кто болел за меня", - сказал Петров.

"Когда я оказался в воде, то был уверен, что уже пересек финишную линию, но не знал точно, каким финишировал", - добавил четырехкратный чемпион мира.

Чемпионат мира в Милане завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.