Словацкий форвард подписал двухлетний контракт с красно-белыми

ТАСС, 22 августа. Словацкий нападающий Адам Ружичка мог продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но сторону игрока не устроил предложенный контракт. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент хоккеиста Алеша Пилко.

21 августа "Спартак" объявил о заключении нового контракта с Ружичкой, который рассчитан на два года.

"После отличного сезона у Адама было несколько вариантов продолжения карьеры, каждый из которых мы внимательно рассматривали, - сказал Пилко. - Но в НХЛ ему предложили только двусторонний контракт, что нас не устроило. Выступать в Американской хоккейной лиге и рассчитывать на редкий вызов в основной состав - потеря времени. На мой взгляд, в таком случае лучше оставаться в России как в игровом, так и в финансовом смысле".

В "Спартак" Ружичка перешел в мае 2024 года. В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий набрал 45 очков (26 голов + 19 результативных передач) в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 очков (7 + 5) в Кубке Гагарина за 12 игр. Он стал лучшим снайпером команды в обоих турнирах и разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф вместе с российскими форвардами Иваном Морозовым (5 + 7) и Николаем Голдобиным (3 + 9).

Ружичке 26 лет, он был выбран на драфте НХЛ в 2017 году клубом "Калгари" под общим 109-м номером. В сезоне-2023/24 игрок провел 39 матчей в составе команды, забросив 3 шайбы и сделав 6 результативных передач, а затем был выставлен на драфт отказов. Оттуда его забрала "Аризона", в новом клубе хоккеист сыграл 3 матча, не отметившись результативными действиями. В январе 2024 года "Аризона" расторгла с ним контракт после того, как он выложил видео на фоне белого порошка и с банковской картой.