Хартли рассказал, почему решил возглавить "Локомотив" после паузы в тренерской карьере

Канадец был назначен на пост главного тренера ярославской команды 5 июля, сменив на этом посту Игоря Никитина

ТАСС, 22 августа. Канадец Боб Хартли во время переговоров о назначении на пост главного тренера ярославского хоккейного клуба "Локомотив" вспомнил о соотечественнике Брэде Маккриммоне, который был наставником команды, разбившейся в 2011 году. Об этом Хартли рассказал "Спорт-Экспрессу".

5 июля "Локомотив" объявил о заключении контракта с Хартли, он сменил на посту главного тренера Игоря Никитина. Последним местом работы канадца был омский "Авангард", который он тренировал с 2018 по 2021 год.

"Этим летом, когда позвонил Юрий Яковлев (президент клуба - прим. ТАСС), сначала я, конечно, удивился: слышал, что Игорь Никитин уходит в ЦСКА и в Ярославле открылось свободное место, - сказал Хартли. - Но за всю карьеру я ни разу не просил работу и не отправлял резюме. Всегда считал: если клуб хочет видеть тренера, он сам делает звонок. Так вот, после первого разговора с Яковлевым я сразу вспомнил Брэда Маккриммона, мы четыре года вместе работали в "Атланте", были друзьями. Незадолго до той страшной катастрофы в Ярославле мы встретились в Швейцарии, где я тогда тренировал "Цюрих", поужинали, поговорили о его будущем. Брэд мечтал стать главным тренером, и в тот день он был буквально в нескольких часах от того, чтобы исполнить мечту. Для меня это очень особенная история".

"А вторая причина - вызов. Обычно, когда я приходил в команду, все было плохо: "Атланта" в 2002-м шла последней, кругом был хаос. Всегда нужно было все чинить, спасать, а здесь другое - сильный, титулованный коллектив. "Локомотив" стал чемпионом, и теперь все соперники будут настраиваться именно против нас. Это редкая ситуация - принять команду, которая уже на вершине. Для меня это честь - принять вызов, который предложил Яковлев", - добавил он.

Хартли также вспомнил о знакомстве с президентом "Локомотива". "Знаете, мой первый матч с "Авангардом" в 2018-м как раз проходил в Ярославле. После игры я попросил нашего пресс-атташе Олега Малицкого познакомить меня с Яковлевым. Хотел лично сказать ему три вещи: как мне жаль погибшую команду, как я рад, что "Локомотив" снова в КХЛ, и что я был близким другом Маккриммона. Встретились буквально на пару минут - и больше за четыре года я его не видел. И вот теперь мы вместе работаем в "Локомотиве", - заключил канадский специалист.

Маккриммон был назначен главным тренером "Локомотива" в мае 2011 года. В сентябре того года команда разбилась на самолете по пути на первый матч сезона.