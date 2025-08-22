Татьяна Овечкина считает, что рекорд ее сына в НХЛ никто не побьет

В апреле Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) никто не сможет побить. Такое мнение ТАСС высказала мать игрока, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

6 апреля 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив шайбу, которая стала 895-й в его карьере. Сейчас на счету форварда "Вашингтона" 897 голов.

"Мы еще с моим мужем говорили ему: "Саша, если ты побьешь этот рекорд, то его в жизни никто никогда не побьет". Я это знаю", - сказала Овечкина.

Также она ответила на вопрос, кем она его видит в жизни по окончании игровой карьеры. "Вижу его человеком, это самое главное. А карьера у него всегда будет хорошей, если он будет нормальным человеком", - отметила мать хоккеиста.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истечет в июне следующего года.