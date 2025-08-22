21 августа "Спартак" объявил о заключении нового двухлетнего контракта со словацким нападающим

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА и омский "Авангард" хотели заполучить в состав словацкого нападающего Адама Ружичку, но не смогли договориться со столичным "Спартаком" о размере компенсации. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Алеша Пилко.

21 августа "Спартак" объявил о заключении нового двухлетнего контракта с Ружичкой.

"Активнее всех [из клубов Континентальной хоккейной лиги] вели себя "Авангард" и ЦСКА, - сказал Пилко. - Им не удалось договориться со "Спартаком" о размере компенсации. Сейчас сожалений об этом нет. Ружичка будет играть на ведущих ролях в сильной команде. Это для него оптимальный вариант".

В "Спартак" Ружичка перешел в мае 2024 года. В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нападающий набрал 45 очков (26 голов + 19 результативных передач) в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 очков (7 + 5) в Кубке Гагарина за 12 игр. Он стал лучшим снайпером команды в обоих турнирах и разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф вместе с российскими форвардами Иваном Морозовым (5 + 7) и Николаем Голдобиным (3 + 9).

Ружичке 26 лет, он был выбран на драфте НХЛ в 2017 году клубом "Калгари" под общим 109-м номером. В сезоне-2023/24 игрок провел 39 матчей в составе команды, забросив 3 шайбы и сделав 6 результативных передач, а затем был выставлен на драфт отказов. Оттуда его забрала "Аризона", в новом клубе хоккеист сыграл 3 матча, не отметившись результативными действиями. В январе 2024 года "Аризона" расторгла с ним контракт после того, как он выложил видео на фоне белого порошка и с банковской картой.