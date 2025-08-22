Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истечет в июне 2026 года

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мать капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина хочет, чтобы ее сын по окончании карьеры игрока вернулся в Россию. Об этом она рассказала ТАСС.

Контракт Овечкина, которому в сентябре исполнится 40 лет, с "Вашингтоном" истечет в июне 2026 года.

"Конечно, я хочу этого. А где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа", - сказала Овечкина.

Овечкин выступает за "Вашингтон" в течение всей карьеры в НХЛ с 2005 года.