"Ахмат" сыграл вничью с "Оренбургом", завершая матч вдевятером

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" и грозненского "Ахмата" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
В составе "Оренбурга" оба мяча забил Хорди Томпсон (1-я, 45-я минуты). У "Ахмата" отличились Исмаэл Силва (47) и Максим Сидоров (56). На 5-й минуте красную карточку получил игрок грозненской команды Эгаш Касинтура, на 64-й минуте с поля был удален его одноклубник Лечи Садулаев.
"Ахмат" не проигрывает в третьем матче РПЛ подряд (две победы, одна ничья). Команда Станислава Черчесова набрала 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Оренбург" с 6 очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре "Оренбург" примет казанский "Рубин", "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом". Оба матча пройдут 30 августа. Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" 26 августа на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в тот же день дома встретится с "Рубином".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
5
3
1
1
10
8
8
0
5
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
11
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
12
"Динамо" Мх
5
1
2
2
5
3
5
-2
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Пари НН"
5
1
0
4
3
4
9
-5
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12