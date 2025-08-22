22 августа, 20:00
Футбол в России

"Ахмат" сыграл вничью с "Оренбургом", завершая матч вдевятером

Встреча завершилась со счетом 2:2

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" и грозненского "Ахмата" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

В составе "Оренбурга" оба мяча забил Хорди Томпсон (1-я, 45-я минуты). У "Ахмата" отличились Исмаэл Силва (47) и Максим Сидоров (56). На 5-й минуте красную карточку получил игрок грозненской команды Эгаш Касинтура, на 64-й минуте с поля был удален его одноклубник Лечи Садулаев.

"Ахмат" не проигрывает в третьем матче РПЛ подряд (две победы, одна ничья). Команда Станислава Черчесова набрала 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Оренбург" с 6 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Оренбург" примет казанский "Рубин", "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом". Оба матча пройдут 30 августа. Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" 26 августа на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в тот же день дома встретится с "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

5

4

1

0

13

13

6

7

2

"Краснодар"

5

4

0

1

12

11

3

8

3

ЦСКА

5

3

2

0

11

11

4

7

4

"Рубин"

5

3

1

1

10

8

8

0

5

"Балтика"

5

2

3

0

9

9

5

4

6

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

9

6

3

7

"Ахмат"

6

2

1

3

7

7

8

-1

8

"Акрон"

5

1

3

1

6

8

5

3

9

"Зенит"

5

1

3

1

6

7

7

0

10

"Оренбург"

6

1

3

2

6

7

8

-1

11

"Динамо" М

5

1

2

2

5

4

6

-2

12

"Динамо" Мх

5

1

2

2

5

3

5

-2

13

"Спартак"

5

1

2

2

5

6

10

-4

14

"Ростов"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Пари НН"

5

1

0

4

3

4

9

-5

16

"Сочи"

5

0

1

4

1

3

15

-12

  

Теги:
Российский футбол