МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рассмотрение прошения на условно-досрочное освобождение бойца Ивана Емельяненко запланировано на 10 сентября. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывает наказание в Белгородской области. Уголовное дело против спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке.

"Работаем и своих не бросаем. Рассмотрение прошения на условно-досрочное освобождение Ивана Емельяненко планируется 10 сентября", - сказал Хрюнов.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.