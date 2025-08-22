Гендиректор "Динамо" Сергей Сушко отметил, что клуб хочет уделить внимание проблеме дальневосточного леопарда

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" один из матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет в форме с нанесенным на ней дальневосточным леопардом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

В пятницу перед контрольным матчем с казанским "Ак Барсом" в Москве бывший игрок "Динамо" Александр Овечкин в рамках чествования в связи с его рекордом в Национальной хоккейной лиге был награжден золотой клюшкой. Овечкин вышел на церемонию в форме "Динамо" с изображением леопарда.

"Это дальневосточный леопард - самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре "Динамо" проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек", - приводит слова Овечкина пресс-служба.

"Хотим уделить внимание проблеме дальневосточного леопарда и один из сентябрьских матчей - это будет, скорее всего, конец сентября - провести в стилизованных джерси. Этих кошек осталось всего 120 в мире. На самом деле эти редкие красивые животные имеют очень много общего с хоккеем - они сильные, выносливые, хотят всегда побеждать. Поэтому мы хотим тоже поучаствовать и поспособствовать, чтобы популяция этих чудесных, красивых животных только росла", - сказал гендиректор "Динамо" Сергей Сушко.