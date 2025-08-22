В шестом туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Рубином", "Зенит" - с "Динамо" из Махачкалы, московское "Динамо" - с "Пари НН"

ТАСС, 23 августа. Программа шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день московский "Спартак" на выезде сыграет с казанским "Рубином", петербургский "Зенит" примет махачкалинское "Динамо", столичные "Локомотив" и "Динамо" проведут домашние матчи с "Ростовом" и "Пари Нижний Новгород" соответственно.

В первой игре дня "Спартак" на выезде сыграет с "Рубином", матч начнется в 14:00 мск. Красно-белые подходят к игре с серией из четырех матчей без побед в РПЛ (две ничьих, два поражения) и находятся в зоне стыковых матчей - в активе команды 5 очков, она располагается на 13-й позиции. Казанская команда начала чемпионат довольно хорошо, с 10 очками она идет 4-й. Последняя игра между "Спартаком" и "Рубином" в Казани завершилась победой местной команды со счетом 2:1. В последний раз "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" 5 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

В последнем матче "Спартак" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 2:2. Бывший футболист красно-белых Валерий Гладилин считает, что пока не нужно дергать главного тренера команды Деяна Станковича, несмотря на результаты. "Деяну Станковичу нужно разобраться с игрой, восстановить то, что было осенью. Главное - не дергать состав, у команды большой потенциал, никакой трагедии нет. Серия из побед поможет", - сказал Гладилин ТАСС.

За "Спартак" в этом матче может дебютировать защитник Илья Самошников, который 19 августа перешел из "Локомотива". Также пресс-служба опубликовала фотографию нападающего Ливая Гарсии, который пропустил последние матчи из-за повреждения, он вместе с командой отправился в Казань. У "Рубина" в готовности находится албанский нападающий Мирлинд Даку, который забил 4 мяча в 5 матчах РПЛ этого сезона.

Вторым матчем игрового дня станет игра между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо", она начнется в 16:15 мск. Петербургская команда также не очень уверенно начала сезон, сине-бело-голубые с 6 очками идут 9-ми. Махачкалинцы с 5 очками располагаются на 12-й позиции. "Зенит" подходит к игре с серией из четырех матчей без побед в РПЛ (три ничьих, одно поражение).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что сейчас команда показывает не тот результат, на который рассчитывала. Накануне команда провела открытую тренировку на Дворцовой площади. "В этом есть свои особенности. В таких условиях редко удается потренироваться на зеленом поле, на газоне. Сегодня с этим проблем нет, это прекрасно. Давит ли на команду место в таблице? Сложный вопрос. Я думаю, что мы должны заниматься своим делом. Будут игры, очки придут. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но я думаю, что это единственный путь исправления", - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

Разные "Локомотив" и "Динамо"

В заключительном матче дня "Динамо" на своем поле встретится с "Пари НН", игра начнется в 20:45 мск. Бело-голубые также начали сезон неудачно, команда Валерия Карпина с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. У "Пари НН" дела не лучше - подопечные Алексея Шпилевского с 3 очками идут на предпоследнем, 15-м месте.

Также в субботу лидер РПЛ "Локомотив" дома встретится с "Ростовом". Железнодорожники набрали 13 очков, только в прошлом туре московская команда впервые в сезоне потеряла очки, сыграв вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). "Ростов" с 3 очками идет 14-м.

Программа шестого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2). 24 августа состоятся матчи "Крылья Советов" - "Краснодар", ЦСКА - "Акрон" и "Сочи" - "Балтика".