В третьем круге "пути регионов" футболисты "Амкала" сыграют против "Салюта"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев попробует пробиться в заявку московского клуба Медиалиги "Амкал" на матч третьего круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу против белгородского "Салюта". Об этом Медведев рассказал ТАСС.

Ранее главный тренер "Амкала" Виталий Панов сообщил в эфире "Матч Премьер", что 70-летний Медведев может сыграть за "Амкал" в Кубке России и стать самым возрастным игроком в истории турнира. Матч против "Салюта" состоится в период с 9 по 11 сентября.

"Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю", - сказал Медведев.

В матче второго круга "пути регионов" против "Калуги" (1:0) "Амкал" установил несколько рекордов турнира. Бывший баскетболист Павел Подкользин, вышедший в стартовом составе команды, стал самым высоким игроком в истории Кубка России. Его рост составляет 2,26 м. Василий Гончаров в возрасте 14 лет 7 месяцев 19 дней стал самым молодым футболистом в истории соревнования.