Пятницын сравнил восхождение Наговициной на пик Победы с выходом в космос без скафандра

По мнению вице-президента Федерации альпинизма России, альпинистка не была подготовлена к этому восхождению

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российская альпинистка Наталья Наговицина совершала восхождение на пик Победы неподготовленной, что можно сравнить с выходом в открытый космос без скафандра. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

"Очевидно, что человек не был подготовлен к этому восхождению. Выходить на пик Победы без подготовки - все равно, что выходить в открытый космос без скафандра", - сказал Пятницын.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Поиски альпинистки приостановлены в связи с ухудшением погодных условий.