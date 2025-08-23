С января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА чаще футболистов других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего с января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА. В этот список вошли Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин (перешел в "Сочи" на правах аренды - прим. ТАСС), Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов, покинувший команду в июне.

По шесть игроков в первые семь месяцев были проверены у петербургского "Зенита", тольяттинского "Акрона", махачкалинского "Динамо", пять - у "Ростова", по четыре - у казанского "Рубина", грозненского "Ахмата", подмосковных "Химок", московских "Спартака" и "Динамо", а также "Пари Нижний Новгород", по три - у самарских "Крыльев Советов" и "Краснодара", по два - у московского "Локомотива" и калининградской "Балтики", один - у воронежского "Факела".