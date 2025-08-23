Ранее в МЧС Киргизии сообщили, что поиски альпинистки приостановлены в связи с ухудшением погодных условий

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной могут начаться не ранее 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Ранее в МЧС Киргизии сообщили ТАСС, что поиски альпинистки приостановлены в связи с ухудшением погодных условий.

"Поиски могут возобновиться не ранее 25 августа. Возможно, в этот день погода позволит. Задача была забрать тело итальянского альпиниста и добраться до Натальи. К сожалению, ни то, ни то на данный момент недоступно", - сообщили в федерации.

Наговицина, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.