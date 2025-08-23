Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев может дойти до полуфинала Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В первом круге турнира Рублев сыграет с победителем квалификации.

"Я думаю, что Рублев может пройти дальше всех россиян. Он сейчас находится в хорошей форме, у него неплохая сетка. Ему трудно играть против лидеров мирового тенниса Янника Синнера и Карлоса Алькараса, но со всеми остальными он может справиться", - сказал Янчук.

