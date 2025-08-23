В июле Вячеслав Козлов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Сочи"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов в будущем может вернуться в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор столичного клуба Сергей Сушко.

Козлов входил в тренерский штаб Алексея Кудашова в "Динамо" с 2021 года. В июне 2025 года он стал главным тренером "Сочи", однако после смены руководства клуба с 53-летним специалистом был расторгнут контракт. Под руководством Козлова команда не провела ни одного матча.

"Гора с горой никогда не встретятся, а человек с человеком вполне могут. У него было желание поработать главным тренером, а как получилось, так и получилось, что про это говорить. Эта ситуация (возвращение Козлова в "Динамо" - прим. ТАСС) вполне может сложиться, но она не сегодняшнего дня", - сказал Сушко.