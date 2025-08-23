Он хотел бы и в будущем получать удовольствие от хоккея

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин стремится продолжать играть и получать удовольствие от хоккея. Об этом он заявил в интервью проекту "ТАСС Дети".

"Какая цель в жизни сейчас, когда выиграны почти все титулы? Продолжать играть, получать удовольствие", - сказал Овечкин.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года, контракт россиянина с клубом истечет в июне 2026 года. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. Вместе со сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира.

6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.