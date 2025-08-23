Соревнования пройдут в США с 24 августа по 7 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

"У каждого есть своя индивидуальная планка. Карену Хачанову надо укреплять свои позиции в топ-10 мирового рейтинга. Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву нужно достойно выступить, Рублев показывал неплохие результаты, а Медведеву хорошо бы вспомнить 2021 год, когда он выиграл турнир. У девушек хорошие шансы пройти далеко есть у Мирры Андреевой, ей надо закрепляться в топ-5 рейтинга и приближаться к лидерам", - сказал Каливод.

"Хорошо на "харде" могут сыграть Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Несколько утратила свои позиции Диана Шнайдер, но, может быть, после турнира в Мексике она почувствует в себе уверенность", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября.