Чемпион России в составе "Краснодара" Газинский объявил о завершении карьеры

Полузащитник провел 21 матч в составе национальной команды

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпион России сезона-2024/25, бывший полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов. Спасибо партнерам, с которыми мы делили поле, спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее, спасибо моей семье, вы всегда были рядом. Футбол навсегда будет в моем сердце, но пришло время двигаться дальше", - написал 36-летний Газинский.

Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год и вернулся в команду в 2024 году, в сезоне-2024/25 полузащитник стал чемпионом России. Также он трижды становился бронзовым призером чемпионата страны. В период игровой карьеры Газинский также выступал за московское "Торпедо" и екатеринбургский "Урал". В составе "Краснодара" он провел 289 матчей, забил 15 голов и отдал 30 голевых передач.

В составе сборной России Газинский провел 21 матч, в том числе четыре матча на домашнем чемпионате мира 2018 года. Полузащитник стал автором первого гола чемпионата, отличившись в первом матче турнира против команды Саудовской Аравии (5:0), этот гол стал единственным для Газинского в составе сборной.