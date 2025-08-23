Красно-белые одержали победу со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович остался доволен всеми футболистами команды в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом Станкович рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0.

"Я доволен сегодня всеми игроками без исключения, - сказал Станкович. - Я действительно получал удовольствие от того, как играет команда. Но это было и в матче с "Зенитом" тоже. Что касается матча с "Рубином", то в первом тайме нам, возможно, не хватало концентрации, какие-то моменты и решения с мячом в финальной трети, в завершении. Второй тайм был в тотальном контроле с нашей стороны, забили два мяча. Возможно, могли создать кое-что, но сегодня игра понравилась".

Во втором тайме желтую карточку получил аргентинский футболист "Спартака" Пабло Солари. В 17 матчах РПЛ на его счету 7 предупреждений. "Что касается желтых карточек Пабло Солари, то это часто бывает, конечно, он должен контролировать эмоции, положение тела, поэтому мы с ним говорим. Я уверен, что Пабло будет прибавлять и расти, он важный игрок для команды, потерять его из-за желтых карточек будет плохо", - добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 30 августа примут "Сочи".