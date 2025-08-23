Станкович отметил футболиста "Спартака" Маркиньоса после матча с "Рубином"

По словам главного тренера, бразилец не провел ни одной тренировки перед игрой

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Бразильский футболист Маркиньос не провел ни одной тренировки перед матчем шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", но тем не менее смог помочь команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

В субботу "Спартак" в гостях обыграл "Рубин" со счетом 2:0, на прошлой неделе красно-белые на своем поле сыграли вничью с петербургским "Зенитом" (2:2). Маркиньос принял участие в двух матчах.

"Ребята сегодня в целом молодцы, - сказал Станкович. - Я бы отметил и Маркиньоса тоже, как вы знаете, он всю неделю не тренировался, после матча с "Зенитом" не провел ни одной тренировки. Полноценно сегодня вышел, отпахал целый тайм, на мой взгляд, это вызывает большое уважение. Я поблагодарил его, такие вещи не забываются. Он не сказал ни слова, помог команде, действительно дорогого стоит. Но я бы отметил вообще всех футболистов без исключения, все провели отличный матч, ребята были как команда".

Также Станкович высказался о форме нападающего Манфреда Угальде. "Если человек не забивает, это не говорит, что у него есть психологические проблемы, это футбол, здесь такое случается, - отметил Станкович. - Что касается в целом по Угальде, как в матче с "Зенитом", так и в игре с "Рубином" я очень доволен тем, как он действовал на поле, какой вклад внес, какие действия делал ради команды".