Петербургская команда разгромила махачкалинское "Динамо" со счетом 4:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 4:0 разгромил махачкалинское "Динамо" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (73) и Максим Глушенков (90).

"Зенит" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Петербургская команда до этого сумела победить лишь в стартовом туре, переиграв дома "Ростов" (2:1). После этого подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в чемпионате.

Под руководством Семака "Зенит" во второй раз не побеждал на протяжении четырех матчей в РПЛ. Впервые такое произошло в сезоне-2023/24, когда петербургская команда проиграла казанскому "Рубину" (0:2), московским "Динамо" (0:1) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с воронежским "Факелом" (1:1) в весенней части чемпионата. Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года.

Махачкалинское "Динамо" проиграло три из трех матчей против "Зенита". В прошлом сезоне команда впервые сыграла в высшем дивизионе чемпионата России.

"Зенит" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. "Динамо" располагается на 13-й позиции с 5 очками. В следующем туре петербургская команда 30 августа на своем поле сыграет с "Пари Нижний Новгород", махачкалинский клуб на следующий день примет московское "Динамо". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Зенит" 26 августа в гостях встретится с "Оренбургом", команда из Махачкалы 27 августа проведет выездную игру с "Ростовом".