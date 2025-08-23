САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 4:0 разгромил махачкалинское "Динамо" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".
Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (73) и Максим Глушенков (90).
"Зенит" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Петербургская команда до этого сумела победить лишь в стартовом туре, переиграв дома "Ростов" (2:1). После этого подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в чемпионате.
Под руководством Семака "Зенит" во второй раз не побеждал на протяжении четырех матчей в РПЛ. Впервые такое произошло в сезоне-2023/24, когда петербургская команда проиграла казанскому "Рубину" (0:2), московским "Динамо" (0:1) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с воронежским "Факелом" (1:1) в весенней части чемпионата. Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года.
Махачкалинское "Динамо" проиграло три из трех матчей против "Зенита". В прошлом сезоне команда впервые сыграла в высшем дивизионе чемпионата России.
"Зенит" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. "Динамо" располагается на 13-й позиции с 5 очками. В следующем туре петербургская команда 30 августа на своем поле сыграет с "Пари Нижний Новгород", махачкалинский клуб на следующий день примет московское "Динамо". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Зенит" 26 августа в гостях встретится с "Оренбургом", команда из Махачкалы 27 августа проведет выездную игру с "Ростовом".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
5
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
6
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
10
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
11
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
12
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Пари НН"
5
1
0
4
3
4
9
-5
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12