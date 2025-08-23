МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:3 сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
В составе хозяев забитыми мячами отметились Алексей Батраков (7-я минута), Дмитрий Воробьев (20) и Александр Сильянов (82). У гостей голы забили Мохаммад Мохеби (57, с пенальти), Тимур Сулейманов (65), который перешел в "Ростов" в июне из "Локомотива", и Роналдо (90+8).
"Локомотив" по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ: четыре победы и две ничьи. Также без поражений идут калининградская "Балтика" и московский ЦСКА, которые проведут свои встречи шестого тура позднее.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах. "Ростов" с 4 очками занимает 14-е место. В следующем туре "Локомотив" сыграет на своем поле против самарских "Крыльев Советов" 31 августа. "Ростов" днем ранее примет грозненский "Ахмат".
1
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
5
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
6
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
10
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
11
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
12
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
5
1
0
4
3
4
9
-5
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12