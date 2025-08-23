Клуб из Ростова-на-Дону сумел уйти от поражения на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:3 сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

В составе хозяев забитыми мячами отметились Алексей Батраков (7-я минута), Дмитрий Воробьев (20) и Александр Сильянов (82). У гостей голы забили Мохаммад Мохеби (57, с пенальти), Тимур Сулейманов (65), который перешел в "Ростов" в июне из "Локомотива", и Роналдо (90+8).

"Локомотив" по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ: четыре победы и две ничьи. Также без поражений идут калининградская "Балтика" и московский ЦСКА, которые проведут свои встречи шестого тура позднее.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах. "Ростов" с 4 очками занимает 14-е место. В следующем туре "Локомотив" сыграет на своем поле против самарских "Крыльев Советов" 31 августа. "Ростов" днем ранее примет грозненский "Ахмат".