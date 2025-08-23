Миранчук пописал двухлетний контракт с бело-голубыми

ТАСС, 23 августа. Переход полузащитника Антона Миранчука является хорошей сделкой для московского "Динамо", хотя желание футболиста вернуться в Россию не стало неожиданностью для двукратного чемпиона СССР Александра Мостового. Об этом Мостовой рассказал "Спорт-Экспрессу".

В субботу "Динамо" объявило о заключении двухлетнего контракта с Миранчуком.

"Уже давным-давно прошли те времена, когда мы уезжали из СССР в Европу, - сказал Мостовой. - Сейчас наши футболисты там не задерживаются, потому что там нужно пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее. Возвращаются быстро, [Александр] Головин и [Алексей] Миранчук - единственные, кто долго играют там. Для "Динамо", конечно, это отличная сделка. Я не удивлен, что Антон вернулся. Ну если ты там не выдерживаешь конкуренцию, то возвращайся домой. Дома всегда лучше".

Соглашение Миранчука с "Динамо" предусматривает продление еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера из швейцарского "Сьона" составила €2,5 млн.

Миранчуку 29 лет, он выступал за "Сьон" с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии".

В составе сборной России Миранчук провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.