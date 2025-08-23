Ненахов назвал отрицательными результаты "Локомотива" в последних двух матчах РПЛ

Железнодорожники в последних двух турах чемпионата России сыграли вничью с "Балтикой" и "Ростовом"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Две подряд ничьих в последних матчах московского "Локомотива" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) с калининградской "Балтикой" и "Ростовом" стоит назвать отрицательным результатом. Такое мнение ТАСС высказал защитник столичного клуба Максим Ненахов.

В домашней игре шестого тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" (3:3), ведя в счете. В предыдущем туре "Локомотив" отыгрался в конце матча в Калининграде после пропущенного гола в начале встречи (1:1).

"Если сравнивать оба матча, то пропущенные нами голы навряд ли оказались похожи. Если же брать результат, то он в двух играх для нас отрицательный, поэтому надо работать дальше. С "Балтикой" даже более курьезный гол получился, чем сегодня. "Ростов" забивал рабочие голы", - сказал Ненахов.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре столичная команда 31 августа сыграет на своем поле против самарских "Крыльев Советов".