МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полузащитник Антон Миранчук дебютировал за московский футбольный клуб "Динамо" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород".

Миранчук вышел на поле на 72-й минуте, заменив Дмитрия Скопинцева.

В субботу "Динамо" объявило о заключении двухлетнего контракта с Миранчуком. Соглашение предусматривает продление еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера из швейцарского "Сьона" составила €2,5 млн.

Миранчуку 29 лет, он выступал за "Сьон" с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии". В составе сборной России Миранчук провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.