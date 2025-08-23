Чемпион России Пименов назвал концентрацию проблемой "Локомотива" в последних играх

В субботу железнодорожники сыграли вничью с "Ростовом", пропустив последний гол в добавленное ко второму тайму время

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос с концентрацией является проблемой для футболистов московского "Локомотива" в последних матчах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе железнодорожников Руслан Пименов.

"Локомотив" во втором матче подряд в Мир - Российской премьер-лиге сыграл вничью - встреча шестого тура с "Ростовом" завершилась со счетом 3:3, причем красно-зеленые дважды вели по ходу игры и пропустили третий гол в добавленное время. В предыдущем туре лидер чемпионата сыграл вничью в Калининграде с "Балтикой" (1:1).

"Был счет 2:0, игра полностью под контролем "Локомотива", и все шло к тому, что "Локомотив" победит. Но неудачная игра [Кристиана] Рамиреса привела к двум пропущенным мячам. Потом вроде выправили ситуацию, забили, но в конце не хватило концентрации, пропустили третий. Проблема только в концентрации", - сказал Пименов.

В следующем туре столичная команда 31 августа сыграет на своем поле против самарских "Крыльев Советов".