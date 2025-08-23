Изначально встреча в Иванове должна была пройти 24 августа, однако теперь она состоится на день позже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Матч группы "Золото" Леон - Второй лиги между ивановским "Текстильщиком" и "Ленинградцем" перенесен из-за невозможности гостевой команды вовремя вылететь на игру из аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба "Ленинградца".

Ранее в субботу Росавицация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Из-за этого было задержано более 50 рейсов. Ограничения сняли спустя более 6 часов.

"Текстильщик" по итогам пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице с восемью очками, "Ленинградец" идет на девятой позиции, набрав четыре очка.