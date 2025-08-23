МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 победило "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Денис Макаров (16-я минута), Даниил Фомин (46) и Николас Маричаль (90+3). Макаров забил в третьем матче РПЛ подряд, до этого он поразил ворота "Сочи" (1:1) и московского ЦСКА (1:3).
"Динамо" одержало первую разгромную победу под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду перед началом сезона. В предыдущих пяти турах чемпионата России бело-голубые не забивали больше одного гола. В Фонбет - Кубке России "Динамо" переиграло "Сочи" (3:2) и уступило "Краснодару" (0:4).
Москвичи прервали серию без побед, которая составляла четыре матча в различных турнирах. "Динамо" не побеждало с 29 июля, когда переиграло "Сочи" в кубке страны. После этого бело-голубые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
"Динамо" и "Пари НН" провели девятый очный матч в РПЛ. Нижегородский клуб переиграл соперника в первой встрече, оказавшись сильнее на выезде 12 сентября 2021 года (2:1). После этого бело-голубые в матчах национального первенства пять раз победили соперника, еще три встречи завершились вничью.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 8-е место, набрав 8 очков, "Пари НН" располагается на предпоследней, 15-й позиции с 3 очками. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", "Пари НН" днем ранее встретится на выезде с петербургским "Зенитом". Также на следующей неделе команды сыграют в "пути РПЛ" Кубка России - "Динамо" 27 августа в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" 26 августа проведет выездной матч с московским "Спартаком".
1
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
5
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
6
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
8
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
9
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
12
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
6
1
0
5
3
4
12
-8
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12