Московская команда со счетом 3:0 победила "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 победило "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Денис Макаров (16-я минута), Даниил Фомин (46) и Николас Маричаль (90+3). Макаров забил в третьем матче РПЛ подряд, до этого он поразил ворота "Сочи" (1:1) и московского ЦСКА (1:3).

"Динамо" одержало первую разгромную победу под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду перед началом сезона. В предыдущих пяти турах чемпионата России бело-голубые не забивали больше одного гола. В Фонбет - Кубке России "Динамо" переиграло "Сочи" (3:2) и уступило "Краснодару" (0:4).

Москвичи прервали серию без побед, которая составляла четыре матча в различных турнирах. "Динамо" не побеждало с 29 июля, когда переиграло "Сочи" в кубке страны. После этого бело-голубые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

"Динамо" и "Пари НН" провели девятый очный матч в РПЛ. Нижегородский клуб переиграл соперника в первой встрече, оказавшись сильнее на выезде 12 сентября 2021 года (2:1). После этого бело-голубые в матчах национального первенства пять раз победили соперника, еще три встречи завершились вничью.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 8-е место, набрав 8 очков, "Пари НН" располагается на предпоследней, 15-й позиции с 3 очками. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", "Пари НН" днем ранее встретится на выезде с петербургским "Зенитом". Также на следующей неделе команды сыграют в "пути РПЛ" Кубка России - "Динамо" 27 августа в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", "Пари НН" 26 августа проведет выездной матч с московским "Спартаком".