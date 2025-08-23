В субботу "Динамо" обыграло "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин надеется, что футболисты команды закрепят успех после матча шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой "Пари Нижний Новгород". Такое мнение Гафин высказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 3:0. Бело-голубые не могли победить в чемпионате страны в трех играх подряд.

"Наши болельщики, команда и все динамовцы долго ждали победу. Наверное, то, что мы сегодня победили, со всем уважением к сопернику, ни для кого не должно быть сюрпризом. Хочется надеяться, что сегодняшний успех мы закрепим и в дальнейшем будем эту тенденцию продолжать", - сказал Гафин.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 8-е место, набрав 8 очков.